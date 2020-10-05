Индексация окладов госслужащих Пермского края будет приостановлена

Индексация окладов государственных гражданских служащих Пермского края в 2021-2023 г. будет приостановлена, сообщает "Ъ".

Всего на содержание госорганов в 2021 г. потратят 4 млрд руб., столько же в 2022 г., в 2023 - 3,9 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в краевом заксобрании, 1 октября глава Прикамья Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект бюджета на ближайшую трехлетку. Ожидается, что налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края в 2021 году снизятся на 2%.

Общая сумма доходов в 2021 г. прогнозируется в размере 154,1 млрд руб., в 2022 г. – 160,8 млрд руб. и в 2023 г. - 166,9 млрд тыс. руб.

Объем расходов на 2021 г. составил 172,3 млрд руб., на 2022 г. – 181 млрд руб., на 2023 г. – 187,7 млрд руб. Основная часть трат направлена на государственные программы - на образовательные программы 42,3 млрд руб., здравоохранение - 28,1 млрд, соцподдержка - 27,3.

"Этот год стал серьезной проверкой на прочность. Дополнительные расходы и снижение экономической активности из-за пандемии, безусловно, отразились на основных показателях бюджета. Перед тем, как закон о бюджете на новую "трехлетку" вступит в силу, он пройдет ряд обязательных процедур: публичные слушания, первое чтение, внесение поправок и второе чтение. Депутатский корпус уделит особое внимание расходам на выполнение социальных обязательств, а также тем статьям бюджета, которые касаются инвестиционных вложений – их актуальности и эффективности", - прокомментировал законопроект Валерий Сухих.