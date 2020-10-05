05 Октября 2020
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Воспоминания о Владиславе Крапивине

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Происшествия Свердловская область
прощание с Владиславом Крапивиным (2020) | Фото: Накануне.RU

"Бесчинство": с могилы Владислава Крапивина в Екатеринбурге украли портрет писателя

С могилы известного писателя Владислава Крапивина в Екатеринбурге оказался похищен его портрет.
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Как сообщила невестка литератора Лариса Крапивина на своей странице в Facebook, о данном инциденте ей рассказали родственники.

"Не хотим никого подозревать или обвинять, но семья выражает изумление и возмущение по поводу такого бесчинства. Поскольку могила, по словам охраны кладбища, практически со дня погребения стала местом паломничества сотен людей, то сложно представить, кто из посетителей Широкореченского кладбища или фанатов его творчества мог совершить подобное деяние", - отметила Лариса.

Она призвала неизвестных похитителей вернуть портрет на место. Будут ли родственники писателя обращаться в полицию по факту случившегося, Крапивина не уточнила.

Напомним, Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге 1 сентября. Свои соболезнования в связи с его смертью выражал президент России Владимир Путин.

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"Бесчинство": с могилы Владислава Крапивина в Екатеринбурге украли портрет писателя

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Теги: Крапивин, могила, портрет, писатель



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