Шахматы в Югре будут развивать по социальному заказу

Югра выступит пилотным регионом по апробации федерального закона о государственном (муниципальном) социальном заказе. В Ханты-Мансийском автономном округе уже сформирована конкурентная среда, позволяющая приблизить к людям социальные услуги, в том числе в сфере спорта, и в качестве услуги в этой отрасли выбрана начальная спортивная подготовка.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, в ходе социологического исследования выяснилось, что самым перспективным видом спорта для апробации станут шахматы. На этом основании был сформирован социальный заказ.

"Мы впервые сказали, что будем размещать такой объем и предложили некоммерческим организациям принять участие. Это, безусловно, шаг вперед, так как негосударственные организации получат стабильную программу развития, входя в систему оказания услуг, так как мы переходим от грантового финансирования на финансирование долговременной работы", – сказала заместитель директора департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина РФ Вероника Сергеева.

"В нашем округе уже наработан соответствующий опыт, в том числе в части внедрения сертификатов, благодаря которым граждане имеют возможность выбрать организацию, программу дополнительного образования, в том числе в сфере спорта. У нас наработан и опыт рисков. В этой связи у нас есть портфель решений борьбы с ними", – отметила губернатор Наталья Комарова во время прямого эфира в "Инстаграме", посвященного развитию спорта.

В 2020 году будет объявлен конкурс, который позволит оценить возможности некоммерческого сектора в этой сфере. Это позволит НКО планировать свою деятельность на длительное время, создавать дополнительные рабочие места, вовлекать югорчан в работу.

Для жителей округа такая практика позволит увеличить доступность данной услуги, открыть возможности выбора организации, предоставляющей данную услугу. Все это приведет к повышению качества спортивной подготовки, притоку новых технологий, знаний.

Эксперимент завершится в 2024 году. Его результаты будут оценены независимым экспертным сообществом. А опыт Югры может быть транслирован на территории всей России.