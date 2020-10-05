В Екатеринбурге ударят заморозки, но к выходным потеплеет

На предстоящей неделе арктический циклон принесет на Урал холод и заморозки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, минувшей ночью в городе наблюдалась минусовая температура. Сегодня днем воздух на улице прогреется до плюс 6-8 градусов.

В следующие дни характер погоды существенно не изменится. При этом в среду возможен дождь и мокрый снег.

По предварительным прогнозам синоптиков, потепление наступит лишь в конце рабочей недели. Ожидается, что дневная температура к выходным поднимется до плюс 10-13 градусов.