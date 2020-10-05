05 Октября 2020
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Общество В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Более 70% россиян не готовы ставить прививку от коронавируса

Только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса "Единой России".

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна, передает РИА Новости.

Абсолютное большинство опрошенных - 93% - считает, что вакцинация должна проводиться в добровольном порядке. За обязательный характер процедуры высказались 7% респондентов.

Ранее стало известно, кому противопоказано вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщил заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов, ограничения касаются людей с иммунодефицитами. При этом противопоказания не будут касаться аутоиммунных, ревматологических и онкологических заболеваний.

При этом определяющими станут указания министерства здравоохранения России по итогам третьей фазы исследования отечественной вакцины "Спутник V".

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Более 70% россиян не готовы ставить прививку от коронавируса

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Теги: прививка, коронавирус, вакцина



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