"35% поражения легких и двухсторонняя пневмония". Челябинский вице-губернатор заболел COVID-19

Заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин заразился COVID-19. Он госпитализирован в ОКБ №3 с 35% поражением легких и двухсторонней пневмонией.

"Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ N 3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35% поражения лёгких и двухсторонняя пневмония. По своему опыту скажу, что коронавирус - это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь", - сообщил Векшин в Facebook.

Вице-губернатор призвал южноуральцев не забывать об ограничениях и соблюдать все меры предосторожности.