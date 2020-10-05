05 Октября 2020
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Сергей Ковалев Айзек Чилемба бокс (2016) | Фото: ТАСС

Копейский "Krusher" приговорен в США к трем годам условно за нападение на женщину

Сергей Ковалев, российский боксер и обладатель чемпионских поясов по версиям WBA и IBF (полутяжелый вес), приговорен в США к трем годам условно за нападение на американку Джейми Фронтц в феврале 2019 года. Как сообщают профессиональные спортивные издания, Ковалев пошел на сделку с прокуратурой, согласился выплатить пострадавшей 650 тыс. долларов, однако, последняя заявила в январе, что боксер перечислил лишь 250 тыс.

В результате дело попало в суд, который и окончился приговором. При этом гражданский иск остается в силе, Ковалеву предписано заплатить судебные издержки и пройти курс по управлению гневом.

37-летний Ковалев родился в поселке Горняк под Челябинском, на профессиональном ринге провел 39 боев, победил в 34, 29 из них – нокаутом. Потерпел 4 поражения и 1 бой завершил вничью. Обладатель множества титулов и званий, признавался боксером года по версии издания "The Ring" (2014 г.). Карьеру завершил в 2019 году.

Основатель промоутерской компании и владелец интернет-магазина, несколько лет назад заявил о планах создания в Челябинске своей школы бокса, получил земельный участок от властей.

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Копейский "Krusher" приговорен в США к трем годам условно за нападение на женщину

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Теги: Сергей Ковалев, Krusher, бокс, приговор



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