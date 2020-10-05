СМИ: выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки

Вопрос о досрочных выборах в Госдуму снят: они пройдут по плану — в сентябре 2021 года.

Осведомленный источник, близкий к Администрации президента, сообщил, что в Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании на более ранний срок. Федеральный чиновник сказал, что сейчас этот вопрос не рассматривается. К плановым выборам готовятся и в партии "Единая Россия".

По словам экспертов, в переносе выборов явных плюсов для власти нет, хотя некоторые утверждают, что у этой идеи до сих пор есть влиятельные сторонники, пишет "Коммерсант".

Так, на окончательное решение может повлиять обстановка в США: в случае победы на президентских выборах Джо Байдена Белый дом может проводить более агрессивную политику по отношению к России, что может сказаться и на российских выборах.

Как сообщалось, "День тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг. Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы. Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов.