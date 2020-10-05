В Ханты–Мансийске нашли потерявшегося ребенка

В Ханты–Мансийске экипаж вневедомственной охраны нашел потерявшегося ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, наряд группы задержания находясь на маршруте патрулирования, когда получил сообщение о том, что 10-летний мальчик после тренировки вышел из спортивного учреждения по улице Студенческой и домой не пришел.

На поиск были ориентированы все экипажи. Мальчик был найден возле одного из магазинов по улице Тихой. Как оказалось, после тренировки он ушел гулять с другом, но заблудился и не смог добраться до дома.

Ребенка передали для дальнейшего разбирательства полицейским.