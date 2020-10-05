В Екатеринбурге столкнулись легковушка и трамвай

Вечером 4 октября в Екатеринбурге произошло автоавария на улице Викулова - водитель "Хендэ" при повороте не предоставил преимущество в движении водителю трамвая маршрута № 1, который двигался в попутном направлении.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, в результате пострадал 4-месячный мальчик, находящийся на задней площадке трамвая в коляске, которая после ДТП опрокинулась. Малыша доставили в детское лечебное учреждение с ушибами головы.

"Хендэ" управляла женщина 1980 года рождения. По ее словам, при повороте она посмотрела по сторонам, а в зеркало заднего вида - нет.