Опрос: все меньше россиян верят в возможность избрания женщины президентом страны

Все меньше жителей России верят в возможность избрания женщины президентом страны.

Как говорится в результатах опроса Фонда общественного мнения, такую возможность в ближайшие 10–20 лет допускают только 40% респондентов. Скорее невозможным считают такое развитие событий 47% участников исследования.

При этом 16 лет назад в такую возможность верили 55% россиян, не верили — 30%. По словам экспертов, Россия отстает с точки зрения представительства женщин в политических органах даже от Афганистана, а женщин ставят в партийные списки для представительности, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Владимиру Путину доверяют 67,2% россиян, а вот его деятельность на неделе с 14 по 20 сентября одобрили только 62,6% респондентов, это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Положительно оценивают работу премьер-министра России Михаила Мишустина 45,8% (рейтинг личного доверия Мишустина составил 55,7%), работу правительства – только 38,2%.