Росрыболовство обследует камчатские реки после гибели животных

Обследование рек, впадающих в Авачинский залив на Камчатке, состоится 5 октября, заявили в Росрыболовстве.

Будут взяты пробы воды, песка, возможных выбросов гидробионтов на реках Налычева, Таенка, Сухая и других.

Отмечается, что специалисты ведут постоянный мониторинг экологической обстановки в районе Халактырского пляжа и прилегающих к нему территорий с момента появления первых сообщений о гибели животных, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось днем ранее, пробы с загрязненных прибрежных территорий Камчатки отправлены в Москву. По информации правительства Камчатского края, самолет доставит в столицу 250 килограммов воды, песка, донных отложений, погибших моллюсков, животных.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что версии об источнике загрязнения будут выдвигаться после того, как будет определено вещество, ставшее причиной бедствия. "С таким загрязнением мы еще не сталкивались", – отметил глава края.