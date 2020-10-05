Кабмин РФ поможет Уралвагонзаводу реструктурировать долг

Российское правительство поможет Уралвагонзаводу с долгами.

Так, кредиты, которое предприятие взяло в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года, говорится в проекте закона о бюджете на 2021–2023 годы. Как следует из документа, Уралвагонзавод заключил с банком кредитные соглашения в 2016 и 2017 годах. Займы были обеспечены госгарантией.

В 2021 году правительство России сможет продлить кредит и государственную гарантию до 31 декабря 2029 года.

Сумма кредитов не раскрывается, однако в базе СПАРК есть информация о регистрации УВЗ в 2017 году залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования денежных средств по договору комиссии на $263 млн, заключенному между УВЗ и "Рособоронэкспортом", сообщает РБК.

Напомним, в сентябре заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех). О работе предприятия и о его перспективах им рассказал генеральный директор концерна УВЗ Александр Потапов.

Как рассказали в пресс-службе УВЗ, гости побывали в легендарном сборочном цехе, где находится единственный в России танковый конвейер, в современном цехе трансмиссий, а также в кузнечном цехе №1, где расположены радиально-ковочные машины и сегодня проходит масштабная модернизация.