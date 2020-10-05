05 Октября 2020
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Политика В России
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Минпросвещения не подтвердили уход на карантин 3% школ

Министерство просвещения России не подтвердило сообщения о том, что на карантин ушли 3% российских школ.

На карантине находятся 0,29% школ страны, следует из сообщения Telegram-канала ведомства под названием "Большая перемена РФ". Отмечается, что замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился, заявив о 3% школ на карантине.

Он также отметил, что ситуация с COVID-19 и ОРВИ в регионах разнится, поэтому Минпросвещения пока не будет переводить школы на удаленный режим.

Как сообщалось, московские школьники могут не вернуться в учебные заведения после двухнедельных каникул, которые с 5 по 18 октября назначил провести Сергей Собянин. С 19 октября школы могут вернуться к дистанционному обучению.

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В Минпросвещения не подтвердили уход на карантин 3% школ

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Теги: Минпросвещения, школы, коронавирус, ОРВИ



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Ранее 02.10.2020 13:57 Мск Московские школы могут вернуться к дистанционному обучению с 19 октября

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