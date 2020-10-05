В Минпросвещения не подтвердили уход на карантин 3% школ

Министерство просвещения России не подтвердило сообщения о том, что на карантин ушли 3% российских школ.

На карантине находятся 0,29% школ страны, следует из сообщения Telegram-канала ведомства под названием "Большая перемена РФ". Отмечается, что замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился, заявив о 3% школ на карантине.

Он также отметил, что ситуация с COVID-19 и ОРВИ в регионах разнится, поэтому Минпросвещения пока не будет переводить школы на удаленный режим.

Как сообщалось, московские школьники могут не вернуться в учебные заведения после двухнедельных каникул, которые с 5 по 18 октября назначил провести Сергей Собянин. С 19 октября школы могут вернуться к дистанционному обучению.