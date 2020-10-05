05 Октября 2020
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Карта Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (2020) | Фото: Накануне.RU

Алиев рассказал, кто виновный в конфликте в Карабахе

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что в обострении ситуации в Карабахе виноваты Армения и страны, "которые равнодушно относились к этому вопросу и стремились сделать оккупацию вечной".

В своем телеобращении он заявил, что Баку хотел решить конфликт мирным путем, но увидел "желание сломать волю" Азербайджана и угрозы войнами.

"Карабах наша земля. Мы туда вернемся. В нынешней ситуации первым виновником является руководство Армении и страны, которые равнодушно относились к этому вопросу и стремились сделать оккупацию вечной",— сказал Алиев, передает "Коммерсант".

Как сообщалось, Армения готова работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Франция, Россия, США) и восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей. Об этом говорится в заявлении МИД Армении. В то же время страна собирается "продолжить решительно продиводействовать агрессии против Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики – прим. ред.).

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Алиев рассказал, кто виновный в конфликте в Карабахе

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Теги: армения, азербайджан, конфликт, граница



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