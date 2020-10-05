Белоруссия захотела получить первую часть российского кредита до конца октября

05 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

Белоруссия захотела получить первую часть российского кредита до конца октября

Министерство финансов Белоруссии намерено получить первый транш кредита России по линии Евразийского фонда стабилизации и развития до конца октября.

"По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне... приемлемый для нас график»,— сказал глава министерства Белоруссии Юрий Селиверстов. По его словам, рефинансирование прежних кредитов позволит Минску "более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, оставшиеся $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития. "Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином",— отметил министр.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Белоруссия захотела получить первую часть российского кредита до конца октября

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Белоруссия, кредит, деньги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.09.2020 01:33 Мск Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд в два этапа
Ранее 14.09.2020 20:40 Мск Россия даст Белоруссии кредит в $1,5 миллиарда
Ранее 14.09.2020 19:30 Мск Путин и Лукашенко завершили переговоры в Сочи
Ранее 14.09.2020 10:51 Мск Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в формате "один на один"
Ранее 11.09.2020 13:06 Мск Лукашенко приедет в Москву 14 сентября
Ранее 31.08.2020 12:40 Мск Лукашенко приедет в Москву на встречу с Путиным в ближайшие две недели
Ранее 30.08.2020 12:50 Мск Путин и Лукашенко встретятся в Москве

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети