Белоруссия захотела получить первую часть российского кредита до конца октября

Министерство финансов Белоруссии намерено получить первый транш кредита России по линии Евразийского фонда стабилизации и развития до конца октября.

"По самому межгосударственному кредиту от правительства России, часть мы должны получить в этом году, часть – в следующем. В принципе, это вполне... приемлемый для нас график»,— сказал глава министерства Белоруссии Юрий Селиверстов. По его словам, рефинансирование прежних кредитов позволит Минску "более свободно чувствовать себя и быть более уверенными в завтрашнем дне", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году.

Как сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, оставшиеся $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития. "Условия сейчас прорабатываются с белорусским Минфином",— отметил министр.