Трамп может вернуться в Белый дом 5 октября

Лечащий врач американского лидера Шон Конли сообщил, что состояние здоровья Дональда Трампа продолжает улучшаться.

Главы Белого дома могут выписать уже 5 октября. После этого он может продолжить запланированный курс лечения. Как отметил Конли, у Трампа в пятницу была высокая температура, насыщенность кислородом в крови падала в пятницу и субботу.

Президенту США дали вторую дозу экспериментального препарата ремдесивира, пишет "Коммерсант".

Ранее помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что лидер США "чувствует себя очень хорошо".