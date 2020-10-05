Протесты в Минске закончились после массовых задержаний

Милиция Минска начала задерживать участников акций протеста.

По словам правозащитников, речь идет о 125 задержанных, большинство из них — в Минске. После этого протестующие разошлись, люди в форме при этом продолжили задерживать людей поодиночке.

Задержания проходили у станции метро "Михалово", а также на проспекте Дзержинского неподалеку от Студенческой деревни.

К вечеру в Белоруссии была восстановлена пропускная способность интернета, которая была ограничена перед протестами по распоряжению властей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, против минчан, вышедших на акцию протеста, применили водометы. Использование спецтехники описали очевидцы и подтвердили в милиции.

Водомет разметал толпу на проспекте Победителей, несколько человек были задержаны.