05 Октября 2020
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Общество В бывшем СССР
Протесты в Минске (2020) | Фото: t.me/nashaniva

Протесты в Минске закончились после массовых задержаний

Милиция Минска начала задерживать участников акций протеста.

По словам правозащитников, речь идет о 125 задержанных, большинство из них — в Минске. После этого протестующие разошлись, люди в форме при этом продолжили задерживать людей поодиночке.

Задержания проходили у станции метро "Михалово", а также на проспекте Дзержинского неподалеку от Студенческой деревни.

К вечеру в Белоруссии была восстановлена пропускная способность интернета, которая была ограничена перед протестами по распоряжению властей, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, против минчан, вышедших на акцию протеста, применили водометы. Использование спецтехники описали очевидцы и подтвердили в милиции.

Водомет разметал толпу на проспекте Победителей, несколько человек были задержаны.

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Протесты в Минске закончились после массовых задержаний

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Теги: Минск, протесты, задержания



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