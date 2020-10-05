05 Октября 2020
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Маска медицинская (2020) | Фото: Накануне.RU

Российские врачи еще раз напоминают, как правильно носить защитные маски во время пандемии

Во время пандемии крайне важно правильно носить маску, утверждают врачи. В частности, врач Лариса Алексеева в разговоре с корреспондентом "Вечерней Москвы" назвала неправильно используемую маску наиболее опасным предметом, используемым во время пандемии.

Особенно опасно долго пользоваться одной и той же маской. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора маску следует носить не более двух часов, при этом, снимать ее необходимо, не касаясь лица.

Также врачи настаивают, что необходимо мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, привезенные службами доставки.

Накануне член общественного совета при Министерстве здравоохранения России Эрик Бровко, как сообщают РИА Новости,  напомнил, как правильно носить медицинские маски: "Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим".

Бровко также призвал не носить маски на руке, потому что таким образом на ней скапливается пыль и грязь. Также ее не стоит кидать в сумку или рюкзак: лучше всего иметь для нее отдельное место.

Также во время пандемии COVID-19 важно не переохлаждаться, ранее рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Российские врачи еще раз напоминают, как правильно носить защитные маски во время пандемии

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Теги: защитная маска, COVID-19, роспотребнадзор, пандемия



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