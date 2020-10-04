04 Октября 2020
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челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Сгоревший мусор МПБО-2 могут повезти на полигон «Новоселки» под видом компоста

На территории мусороперерабатывающего завода МПБО-2 вновь вспыхнул пожар. Пламенем охватило гору мусора на Волхонском шоссе. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Для его ликвидации, по данным МЧС, привлекли 23 единицы техники и 74 человека. За последние 30 дней это уже второй пожар на территории МПБО-2. Ночью 17 сентября горели складированные отходы объемом свыше 42,2 тысяч тонн на площадке в Янино.

Глава экодвижения «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов прокомментировал инцидент с пожаром на Волхонке. По словам эколога, неудивительно, что свалка МПБО-2 опять загорелась, ведь руководство завода не соблюдает правил обращения с отходами. Площадки, принадлежащие предприятию, давно превратились в полигоны для хранения мусора. Виноградов объяснил, что на любой свалке образуется газ метан, происходит изотермическая реакция и выделяется тепло, которое может привести к возгоранию.

Глава «Зеленого Фронта» пообещал, что экологи и активисты возьмут данную ситуацию под свой контроль. Общественники намерены добиться проведения пожарно-технической экспертизы для выяснения причины возгорания на обеих площадках.

Виноградов не исключает, что в ближайшее время руководство МПБО-2 попытается вывезти сгоревшие отходы на полигон «Новоселки» под видом компоста.

«Судя по опыту и анализу того, что происходит на МПБО в Янино - это возможно. Уже фиксировали странные маневры, когда они пытались компост везти, когда в непонятные места отходы везли и их ловили на Софийской. Потому теоретически возможно, что сгоревший мусор под видом компоста попытаются вывезти на «Новоселки». Ну а куда им везти? Вполне вероятно, что будет такая реакция», - заключил Виноградов.

О том, что МПБО-2 вывозит компост в «Новоселки», ранее сообщали петербургские СМИ. Однако полигон находится на рекультивации еще с 2018 года. Согласно проекту рекультивации, использование компоста там не предусмотрено. Издание Neva.Today сообщало, что вывозимый с МПБО-2 компост экологически небезопасен, так как МПЗ в Янино не соблюдает технологию сортировки и биокомпостирования.

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Сгоревший мусор МПБО-2 могут повезти на полигон «Новоселки» под видом компоста

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Теги: МПБО-2, полигон новоселки, свалка, янино, экология, мусор, метан



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