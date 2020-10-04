В Витебске против протестующих использовали газ
В Витебске против протестующих применили газ.
По сообщению Коммерсанта, милиция применила спецсредства против демонстрантов, подошедших к автобусу силовиков.
Ранее, напомним, стало известно, что в Минске против толпы несогласных с результатами выборов президента Белоруссии использовали водометы.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Участники акций не признают итоги президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил Александр Лукашенко. Демонстранты также требуют освобождения политзаключенных и расследования случаев применения насилия силовиками на протестах.