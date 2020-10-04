В Витебске против протестующих использовали газ

В Витебске против протестующих применили газ.

По сообщению Коммерсанта, милиция применила спецсредства против демонстрантов, подошедших к автобусу силовиков.

Ранее, напомним, стало известно, что в Минске против толпы несогласных с результатами выборов президента Белоруссии использовали водометы.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Участники акций не признают итоги президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил Александр Лукашенко. Демонстранты также требуют освобождения политзаключенных и расследования случаев применения насилия силовиками на протестах.