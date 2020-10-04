Трамп останется в больнице еще некоторое время

Президент США Дональд Трамп останется в больнице еще на некоторое время. Ранее, напомним, глава Соединенных Штатов был госпитализирован с коронавирусом. На днях у него сильно снизилась сатурация - насыщаемость крови кислородом.

Помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что лидер США "чувствует себя очень хорошо".

"Президент чувствует себя очень хорошо, он на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе, но я думаю, что он останется в [военно-медицинском] центре имени Уолтера Рида по крайней мере на какое-то время", - цитирует О'Брайена ТАСС.