04 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

Трамп останется в больнице еще некоторое время

Президент США Дональд Трамп останется в больнице еще на некоторое время. Ранее, напомним, глава Соединенных Штатов был госпитализирован с коронавирусом. На днях у него сильно снизилась сатурация - насыщаемость крови кислородом.

Помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что лидер США "чувствует себя очень хорошо".

"Президент чувствует себя очень хорошо, он на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе, но я думаю, что он останется в [военно-медицинском] центре имени Уолтера Рида по крайней мере на какое-то время", - цитирует О'Брайена ТАСС.

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Трамп останется в больнице еще некоторое время

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Теги: дональд трамп, коронавирус, больница



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