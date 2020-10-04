Протестующую толпу в Минске смели водометами

Против минчан, вышедших на акцию протеста, применили водометы. Использование спецтехники описали очевидцы и подтвердили в милиции.

По сообщению РИА Новости, водомет разметал толпу на проспекте Победителей, несколько человек были задержаны.

Очевидцы сообщают, что позднее водомет был использован в районе гостиницы "Юбилейная", когда колонна протестующих двинулась в сторону центра города. Против них применили оранжевую жидкость. Как сообщают очевидцы, водомет продолжает преследовать колонну, оттесняя ее к началу проспекта Победителей.

Очевидцы также сообщают, что колонна не превышает нескольких тысяч человек, но по пути ее следования дежурит значительное количество силовиков и спецтехники. Еще несколько сотен человек готовятся присоединиться к колонне с другой стороны реки Свислочь. Они идут через мост и оказываются в хвосте колонны.