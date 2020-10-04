Меркель поддержала Макрона, Путина и Трампа в вопросе Нагорного Карабаха

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление президентов Франции, России и США по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

По сообщению на сайте Бундестага, Меркель накануне разговаривала по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



В центре разговора снова был конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. "Поддерживаю во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы (Франция, Россия, США)", - отметила Меркель.



Кроме того, федеральный канцлер высказалась за то, чтобы гуманитарный огонь был согласован для спасения солдат.