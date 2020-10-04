Генпрокуратура Азербайджана завела 15 уголовных дел на лидера Нагорного Карабаха

Генпрокуратура Азербайджана возбудила ряд уголовных дел в отношении лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

По данным генпрокуратуры, в результате утренней бомбардировки города Гянджа погиб один и ранены 32 человека, нанесен ущерб городу в крупном размере.

Ведомство обвиняет Арутюняна в нарушении Женевской конвенции, умышленном убийстве мирного населения, создании паники среди людей.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК Азербайджана о нарушении норм международного права, ведении агрессивной войны, преступных приказах во время ведения войны, умышленном убийстве, умышленном уничтожении имущества, терроризме, создании незаконных военных формирований - всего по 15 вариантам применения статей УК.