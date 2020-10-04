"По требованию госорганов". В Минске снижена скорость мобильного интернета

В Минске снижена скорость мобильного интернета.

Оператор А1, предоставляющий услуги мобильной связи, сообщил, что пропускная способность интернета в Минске в воскресенье снижена по требованию госорганов. Такие данные приводит РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в центр Минска направляется колонна автобусов и спецтехники силовиков, автозаки и спецтранспорт. В столице Белоруссии сегодня планировалась очередная акция протеста против результатов выборов президента страны, на которых, по официальным данным, с большим перевесом победил многолетний лидер страны Александр Лукашенко.