Стала известна причина катастрофы под Харьковом - на посадку пропустили самолет с сыном главкома ВВС Украины

04 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР Украина
самолет под Харьковом, крушение, Ан-26 (2020) | Фото: typical__vitebsk / Vk

Стала известна причина катастрофы под Харьковом - на посадку пропустили самолет с сыном главкома ВВС Украины

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом, которое произошло вечером 25 сентября и при котором погибли 26 человек, по крайней мере отчасти связано с тем, что запросившему о срочной посадке самолету диспетчерской службой было отказано, так как одновременно собирался садиться самолет, на котором летел сын главкома ВВС Украины Сергея Дроздова. Приоритет был отдан самолету с сыном большого начальника, а для разбившегося самолета, возможно, именно промедление стало роковым.

Еще в самом начале харьковский губернатор Алексей Кучер заявил, что в трагедии может быть виновата диспетчерская служба, которая знала, что один самолет неисправен и нуждается в срочной посадке, но не пропустила его. А диспетчера получили запрос от неисправного самолета, но целую минуту молчали.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем", - сказал он 26 сентября.

Позже в ГБР признали, что действительно вперед был пропущен другой самолет, но выгородили диспетчеров, обвинив пилота рухнувшего самолета.

2 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что версия Кучера "абсурдная" и он не может ничего в этом понимать. Ответ губернатора не заставил себя ждать.

"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что, как председатель Харьковской ОГА, я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским. Посадка Ан-26 с курсантами задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт. Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Я требую сказать людям правду: что это был за борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – заявил Кучер.

А вчера стало известно, что на втором самолете летел сын главкома ВВС - его и пропустили на посадку.

В телеэфире главком ВВС попытался отвести от себя все обвинения и обвинил в невежестве тех, кто делает выводы. Будто бы диспетчера все сделали правильно, а он никаких указаний не давал. Позже командование ВВС разразилось гневной тирадой в адрес Кучера. Оно назвало его "учителем физкультуры", "одиозной фигурой" и "губернатором" (явный намек на "прокремлевскость", так как официально такой должности на Украине нет). Информацию о летевшем сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности", хотя именно это в корне меняет дело и раскрывает причины трагедии.

Реакция военного командования не дает надежды на то, что расследование будет проведено объективно и до конца. Слишком уже неудобный факт фигурирует в обстоятельствах трагедии - на посадку пропустили самолет с отпрыском большого начальника, а терпящему аварию отказали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Стала известна причина катастрофы под Харьковом - на посадку пропустили самолет с сыном главкома ВВС Украины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакатастрофа ан-26 под харьковом, самолет, ВСУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2020 11:59 Мск Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине и запретил полеты Ан-26
Ранее 26.09.2020 11:30 Мск Один из двух выживших в авиакатастрофе под Харьковом скончался в больнице
Ранее 26.09.2020 10:42 Мск Разбившемуся под Харьковом Ан-26 было 43 года
Ранее 26.09.2020 10:31 Мск СБУ: За пять минут до крушения пилот Ан-26 запросил посадку и сообщил об отказе двигателя
Ранее 26.09.2020 09:35 Мск Число жертв авиакатастрофы под Харьковом выросло до 24
Ранее 26.09.2020 09:21 Мск Катастрофа Ан-26 на Украине: 22 человека погибли, 2 выжили, поиски троих продолжаются
Ранее 25.09.2020 21:51 Мск Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26: есть жертвы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети