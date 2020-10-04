Стала известна причина катастрофы под Харьковом - на посадку пропустили самолет с сыном главкома ВВС Украины

Крушение самолета Ан-26 под Харьковом, которое произошло вечером 25 сентября и при котором погибли 26 человек, по крайней мере отчасти связано с тем, что запросившему о срочной посадке самолету диспетчерской службой было отказано, так как одновременно собирался садиться самолет, на котором летел сын главкома ВВС Украины Сергея Дроздова. Приоритет был отдан самолету с сыном большого начальника, а для разбившегося самолета, возможно, именно промедление стало роковым.

Еще в самом начале харьковский губернатор Алексей Кучер заявил, что в трагедии может быть виновата диспетчерская служба, которая знала, что один самолет неисправен и нуждается в срочной посадке, но не пропустила его. А диспетчера получили запрос от неисправного самолета, но целую минуту молчали.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем", - сказал он 26 сентября.

Позже в ГБР признали, что действительно вперед был пропущен другой самолет, но выгородили диспетчеров, обвинив пилота рухнувшего самолета.

2 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что версия Кучера "абсурдная" и он не может ничего в этом понимать. Ответ губернатора не заставил себя ждать.

"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что, как председатель Харьковской ОГА, я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским. Посадка Ан-26 с курсантами задержалась из-за того, что в это время на посадку заходил другой борт. Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Я требую сказать людям правду: что это был за борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – заявил Кучер.

А вчера стало известно, что на втором самолете летел сын главкома ВВС - его и пропустили на посадку.

В телеэфире главком ВВС попытался отвести от себя все обвинения и обвинил в невежестве тех, кто делает выводы. Будто бы диспетчера все сделали правильно, а он никаких указаний не давал. Позже командование ВВС разразилось гневной тирадой в адрес Кучера. Оно назвало его "учителем физкультуры", "одиозной фигурой" и "губернатором" (явный намек на "прокремлевскость", так как официально такой должности на Украине нет). Информацию о летевшем сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности", хотя именно это в корне меняет дело и раскрывает причины трагедии.

Реакция военного командования не дает надежды на то, что расследование будет проведено объективно и до конца. Слишком уже неудобный факт фигурирует в обстоятельствах трагедии - на посадку пропустили самолет с отпрыском большого начальника, а терпящему аварию отказали.