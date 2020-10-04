Белорусские силовики готовятся к подавлению очередных протестных акций в центре Минска

Белорусские силовики готовятся к подавлению очередных протестных акций в центре Минска. Площадь Независимости оцеплена, к ней идет колонна грузовиков для перевозки личного состава, автобусов, спецтехники и автозаков.

Колонна выдвинулась из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД, и движется по проспекту Независимости, где белорусская оппозиция намерена провести акцию протеста, сообщает ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

По этим данным, утром в Минске обстановка пока достаточно спокойная. Центральные проспекты и улицы города пока остаются открытыми для движения автотранспорта. Улицы патрулируют отдельные наряды милиции. В центре белорусской столицы закрыты многие парковки, площадь Независимости уже оцеплена силовиками, здесь же сосредоточивают спецтехнику.

По данным других очевидцев, на автомагистралях, ведущих в Минск, дежурят экипажи ГАИ. Некоторые из сотрудников вооружены автоматами Калашникова.