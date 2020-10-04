Фургал пожаловался, что в "Лефортово" теряет зрение

Находящийся в СИЗО "Лефортово" бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожаловался на ухудшение зрения и настроения.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович нашла бывшего чиновника в крайне раздраженном состоянии. Фургал пожаловался, что ему не передают письма, которые приходят, а также не дают конфиденциально поговорить с адвокатами. "Фургал был разозлен ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким еще не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным", - цитирует правозащитницу ТАСС.

"Мы спросили его о самочувствии, поскольку ходит много слухов о том, что его избили. Он ответил: "Я здоров, у меня все нормально, я просто очень разозлен!". Но Фургал еще раз сказал, что зрение у него стремительно падает: "Я пришел в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днем хуже". В СИЗО офтальмолога нет, мы рекомендовали вывезти всех к офтальмологу в "Матросскую Тишину", поскольку в "Лефортово" уже несколько человек обратились к нам по поводу проблем со зрением", - сказала Литвинович.