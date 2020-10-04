04 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра В России Москва
(2004) |

За сутки коронавирусом заболели больше 10 тысяч человек - впервые с мая

Число заболевших коронавирусом в России перешагнуло за 10 тысяч в сутки - впервые с мая.

За минувшие сутки, по официальным данным, выявлено 10 тыс. 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.

Треть от всех заболевших проживает в Москве - 3327. В "десятке" также Санкт-Петербург - 392, Московская область - 296, Ростовская область - 234, Нижегородская область - 201, Воронежская область - 179, Архангельская область - 176, Свердловская область - 172, Кемеровская область - 169, Ханты-Мансийский АО - 155.

Ранее такой высокий показатель заболеваемости фиксировался 15 мая, тогда заболели 10 тыс. 598 человек

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За сутки коронавирусом заболели больше 10 тысяч человек - впервые с мая

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Теги: коронавирус, новые случаи



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