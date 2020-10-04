На Южном Урале пьяная водитель без прав сбила троих детей - одного насмерть, двоих покалечила

В Челябинской области пьяная женщина, катавшаяся на машине без прав, сбила троих детей - одного насмерть, двоих покалечила.

Женщина ехала по деревне Бутырки на автомобиле ВАЗ десятой модели и допустила столкновение со скутером, на котором передвигались дети. Водитель скутера, мальчик 2010 года рождения погиб, двое его пассажиров, в том числе ребенок 2017 года рождения - госпитализированы.

По данным полиции, водитель попыталась скрыться, но ее быстро нашли..