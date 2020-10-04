04 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2006) | Фото: photosight.ru

250 килограммов проб с загрязненного пляжа Камчатки отправлены в Москву

Пробы с загрязненных прибрежных территорий Камчатки отправлены в Москву. По информации правительства Камчатского края, самолет доставит в столицу 250 килограммов воды, песка, донных отложений, погибших моллюсков, животных.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что версии об источнике загрязнения будут выдвигаться после того, как будет определено вещество, ставшее причиной бедствия. "С таким загрязнением мы еще не сталкивались", – отметил глава края.

Пробы были взяты рано утром 4 октября с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках – в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты. Все образцы упакованы в специальные контейнеры, некоторые транспортируются в охлажденном виде.

Сопровождает груз в Москву вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Ранее она заявила, что связывалась с президентом Российской Академии наук Александром Сергеевым, который заверил, что исследования проб с Камчатки уделят особое внимание и проведут все исследования в кратчайшие сроки.

Напомним, тревогу из-за состояния воды и прибрежной территории забили серферы. "Мы пока тоже ничего не можем подтвердить. У нас есть только наши наблюдения, заключения врачей о химических ожогах глаз, начиная с лёгкой степени и заканчивая II и I. Буквально вчера дали заключение девушке, которая уже две недели не заходит в воду, а живёт на берегу. У нас также есть жалобы людей, которые просто гуляют на пляже: это было после шторма, когда с берега было видно, что вода стала жёлто-зелёного цвета. Некоторые люди говорят о том, что это цветут ядовитые водоросли, но на моей памяти такое впервые. Это определённо какая-то химия, поэтому в первую очередь надо выяснить что это и откуда. Нам нужно понимать, что будет с нашим здоровьем, со здоровьем животных", — сказал один из спортсменов Антон Морозов.

Серферы жаловались на жжение в глазах, а впоследствии и признаки отравления. Владимир Солодов сегодня дал поручение краевому минздраву дополнительно обследовать пострадавших людей, для них в краевой больнице круглосуточно работает окулист.

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250 килограммов проб с загрязненного пляжа Камчатки отправлены в Москву

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Теги: камчатка, халатырский пляж, загрязнение



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