Собянин считает, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась

Мэр столицы Сергей Собянин считает, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизировалась. Об этом он заявил в интервью телеканалу Россия 1.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", - отметил глава города

Пока не планируется перепрофилировать плановые больницы под COVID-госпитали, однако под эти цели зарезервированы некоторые отделения, а на подстраховке находятся мобильные больницы.