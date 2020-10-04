04 Октября 2020
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пожар огонь (2009) | Фото: Накануне.RU

В Тавде при пожаре погибли двое взрослых и трое детей

В Тавде при пожаре погибли двое взрослых и трое детей. По данным свердловского управления СК России, пожар произошел накануне вечером на втором этаже жилого дома по улице Энгельса. Предварительно, в качестве причины трагедии называется неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.

В региональном главку МЧС добавили, что на момент начала тушения площадь пожара составляла 16 кв. метров. Ликвидация пожара заняла менее часа. Пострадавших людей удалось вынести из горящего дома, но все они скончались. По данным следствия, дети были 2015, 2016 и 2019 годов рождения.

На месте происшествия работает усиленная следственная группа, также на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Органами СКР допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, выясняются условия, в которых проживала данная семья.

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В Тавде при пожаре погибли двое взрослых и трое детей

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Теги: пожар, погибшие



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