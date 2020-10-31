31 Октября 2020
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Росгвардия (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя директора Росгвардии - начальника Главного штаба войск генерал-полковника Сергея Ченчика, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий указ опубликован сегодня на портале правовой информации.

На пост начальника Главного штаба войск национальной гвардии РФ - первым заместителем директора Росгвардии был назначен указом президента в 2016 году. В этом же году ему было присвоено звание генерал-полковника.

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Путин освободил Сергея Ченчика от должности начальника главного штаба войск Нацгвардии

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Теги: Сергей Ченчик, Росгвардия, Владимир Путин, назначение



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