Андрей Трубецкой на открытии игрового пространства "Йонтех" в Русскинской: Очень необычно, такого объекта еще не видел

Сургутский район продолжает создание туристической инфраструктуры. Сегодня в сельском поселении Русскинская глава района Андрей Трубецкой принял участие в церемонии открытия игрового пространства «ЙОНТЭХ», передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония проходила, несмотря на осеннюю холодную погоду, тепло и непринужденно - накрытый чайный стол в Народной избе Центра досуга и творчества, брусничные пироги, ягоды.

Напомним, по инициативе и при непосредственном участии детей, участников детского оздоровительного образовательного лагеря «Этноград», в поселении деревня Русскинская Сургутского района в 2019 году была создана новая локация Арт-парк «Этноград», а сегодня открыта вторая очередь арт-парка – игровое пространство «Йонтэх» (Детство на хантыйском языке).

Стоит отметить, что создание инфраструктуры развития туризма в Сургутском районе в приоритете. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе сегодняшней церемонии в Русскинской заявил: "Наша задача, чтобы в каждом поселении были вот такие центры притяжения".

Представители СМИ интересовались личным впечатлением главы района от увиденного. Андрей Трубецкой сказал: "Очень необычно, такого объекта еще не видел. Есть большие перспективы, планы на развитие туристического кластера".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, исполнители проекта создания игрового пространства "ЙОНТЕХ" выступили представители АНО ДО «Агентство инновационных решений в сфере социокультурной деятельности «СРЕДА РАЗВИТИЯ» и организации по благоустройству ООО «Стройматик», ООО «Юграсвет».

Заместитель главы администрации Сургутского района Татьяна Османкина подчеркнула, что планируется именно на базе Русскинской "мощно продвинуть развитие туристического кластера".

Вообще, районные власти видят своей задачей создание целого туристического пространства в муниципалитете.

"Наше видение, что Высокий мыс, Русскинская и Брасова гора - это те центры притяжения, который должны интересовать туристов, наших жителей, всех гостей Югры", - сказала Татьяна Османкина.

По Русскинской, как сегодня было заявлено в ходе церемонии, планируется обустройство другой части территории как рекреации для проведения больших мероприятий, с местами для зрителей, сценой и еще одной парковой прогулочной зоной. Таким образом, Русскинская с момента создания второй части арт-парка свою работу по наращиванию комфортной среды не заканчивает.

"Грант, который Сургутский район получил в рамках российского конкурса -10 млн рублей - это задел на будущий год," - сообщила Татьяна Османкина.

Ожидается, что к гранту добавятся средства от недропользователей и будет софинансирование из районного бюджета. Развитие и обустройство туристических рекреаций в Русскинской будет продолжаться. Сургутский район намерен продолжить обустройство и воздание среды для туристического бизнеса, туристической индустрии.