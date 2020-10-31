Андрей Трубецкой на открытии игрового пространства "Йонтех" в Русскинской: Очень необычно, такого объекта еще не видел

31 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
трубецкой, русскинская , туризм (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Андрей Трубецкой на открытии игрового пространства "Йонтех" в Русскинской: Очень необычно, такого объекта еще не видел

Сургутский район продолжает создание туристической инфраструктуры. Сегодня в сельском поселении Русскинская глава района Андрей Трубецкой принял участие в церемонии открытия игрового пространства «ЙОНТЭХ», передает корреспондент Накануне.RU.

трубецкой, русскинская , туризм(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Церемония проходила, несмотря на осеннюю холодную погоду, тепло и непринужденно - накрытый чайный стол в Народной избе Центра досуга и творчества, брусничные пироги, ягоды.

трубецкой, русскинская , туризм, ханты(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Напомним, по инициативе и при непосредственном участии детей, участников детского оздоровительного образовательного лагеря «Этноград», в поселении деревня Русскинская Сургутского района в 2019 году была создана новая локация Арт-парк «Этноград», а сегодня открыта вторая очередь арт-парка – игровое пространство «Йонтэх» (Детство на хантыйском языке).

йонтех, русскинская, арт-парк, игровоей пространство, сургутский район(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Стоит отметить, что создание инфраструктуры развития туризма в Сургутском районе в приоритете. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе сегодняшней церемонии в Русскинской заявил: "Наша задача, чтобы в каждом поселении были вот такие центры притяжения".

трубецкой, русскинская , туризм(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Представители СМИ интересовались личным впечатлением главы района от увиденного. Андрей Трубецкой сказал: "Очень необычно, такого объекта еще не видел. Есть большие перспективы, планы на развитие туристического кластера".

трубецкой, ханты, туризм(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района, исполнители проекта создания игрового пространства "ЙОНТЕХ" выступили представители АНО ДО «Агентство инновационных решений в сфере социокультурной деятельности «СРЕДА РАЗВИТИЯ» и организации по благоустройству ООО «Стройматик», ООО «Юграсвет».

трубецкой, русскинская , туризм, ханты(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Заместитель главы администрации Сургутского района Татьяна Османкина подчеркнула, что планируется именно на базе Русскинской "мощно продвинуть развитие туристического кластера".

Вообще, районные власти видят своей задачей создание целого туристического пространства в муниципалитете.

трубецкой, русскинская , туризм, качели, парк, благоустройство(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Наше видение, что Высокий мыс, Русскинская и Брасова гора - это те центры притяжения, который должны интересовать туристов, наших жителей, всех гостей Югры", - сказала Татьяна Османкина.

По Русскинской, как сегодня было заявлено в ходе церемонии, планируется обустройство другой части территории как рекреации для проведения больших мероприятий, с местами для зрителей, сценой и еще одной парковой прогулочной зоной. Таким образом, Русскинская с момента создания второй части арт-парка свою работу по наращиванию комфортной среды не заканчивает.

"Грант, который Сургутский район получил в рамках российского конкурса -10 млн рублей - это задел на будущий год," - сообщила Татьяна Османкина.

трубецкой, русскинская , туризм(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Ожидается, что к гранту добавятся средства от недропользователей и будет софинансирование из районного бюджета. Развитие и обустройство туристических рекреаций в Русскинской будет продолжаться. Сургутский район намерен продолжить обустройство и воздание среды для туристического бизнеса, туристической индустрии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Андрей Трубецкой на открытии игрового пространства "Йонтех" в Русскинской: Очень необычно, такого объекта еще не видел

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: русскинская, андрей трубецкой, туристический кластер, игровое пространство «ЙОНТЭХ», сургутский район



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети