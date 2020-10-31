Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило 800 человек

Число погибших в результате землетрясения в Измире увеличилось до 25. При этом число пострадавших выросло до 804 человек, сообщили Накануне.RU в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции. Эпицентр толчка находился в Эгейском море у побережья Сеферхизар провинции Измир. Эпицентр находился на глубине 16,5 км. Разрушены десятки домов. Губернатор провинции Измир Тунч Сойер заявил об обрушении не менее 20 домов. ранее сообщалось о шести домах.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях Турции, а также на побережье Греции и Италии.

В управлении также сообщили, что раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире. Турецкие спасатели уже более 10 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Отмечалось, что спасены не менее 70 человек.