В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже сетевого кабеля

31 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже сетевого кабеля

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в совершении краж сетевого кабеля для Интернета в жилых домах, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный - 45-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. С требованием привлечь к ответственности злоумышленников, похищавших сетевой кабель, в отдел полиции №16 обратился представитель интернет–провайдера. Он сообщил о хищении проводов в обслуживаемых домах на территории Ленинского района в микрорайоне Выя. В первом случае, в ночное время с чердачного помещения неизвестный срезал 95 метров кабеля. Во втором - 90 метров, в третьем - 160 метров, причинив владельцам многотысячный ущерб и лишив людей возможности на длительное время подключаться к всемирной паутине.

"Найти любителя чужой собственности и специалиста портить землякам настроение поручили сыщикам уголовного розыска. Спецы сыскного дела с поставленной задачей справились достаточно оперативно. При тщательной отработке подучетного элемента был установлен гражданин Семенякин. Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов. Доставленный в отдел полиции мужчина под прессом неопровержимых улик дал признательные показания, рассказав, что таким образом зарабатывал себе, дабы, как говорится, "заморить червячка". Чтобы попасть в закрытый подъезд без ключа, злоумышленник обычно звонил жильцам дома по домофону, представлялся новым соседом и просил открыть дверь. Затем он поднимался на чердак и при помощи ножа за несколько минут срезал весь кабель. Это сделать было бы сложнее, если старшие по подъезду следили, чтобы такие помещения закрывались на надежный замок. Сейчас задержанный содержится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Часть похищенного имущества полицией изъята", - сообщил полковник Горелых.

Теперь за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. Отметим, что из мест не столь отдаленных подозреваемый освободился в 2013 г. Последний раз был осужден за кражи в этом году. Суд приговорил его к исправительным работам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже сетевого кабеля

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кража, подозреваемый, сетевой кабель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети