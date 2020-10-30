В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже сетевого кабеля

В Нижнем Тагиле полицейские задержали подозреваемого в совершении краж сетевого кабеля для Интернета в жилых домах, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный - 45-летний местный житель, неоднократно судимый за имущественные преступления. С требованием привлечь к ответственности злоумышленников, похищавших сетевой кабель, в отдел полиции №16 обратился представитель интернет–провайдера. Он сообщил о хищении проводов в обслуживаемых домах на территории Ленинского района в микрорайоне Выя. В первом случае, в ночное время с чердачного помещения неизвестный срезал 95 метров кабеля. Во втором - 90 метров, в третьем - 160 метров, причинив владельцам многотысячный ущерб и лишив людей возможности на длительное время подключаться к всемирной паутине.

"Найти любителя чужой собственности и специалиста портить землякам настроение поручили сыщикам уголовного розыска. Спецы сыскного дела с поставленной задачей справились достаточно оперативно. При тщательной отработке подучетного элемента был установлен гражданин Семенякин. Взяли его, когда он нес в утиль очередную партию украденных интернет-проводов. Доставленный в отдел полиции мужчина под прессом неопровержимых улик дал признательные показания, рассказав, что таким образом зарабатывал себе, дабы, как говорится, "заморить червячка". Чтобы попасть в закрытый подъезд без ключа, злоумышленник обычно звонил жильцам дома по домофону, представлялся новым соседом и просил открыть дверь. Затем он поднимался на чердак и при помощи ножа за несколько минут срезал весь кабель. Это сделать было бы сложнее, если старшие по подъезду следили, чтобы такие помещения закрывались на надежный замок. Сейчас задержанный содержится под стражей и проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Часть похищенного имущества полицией изъята", - сообщил полковник Горелых.

Теперь за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы. Отметим, что из мест не столь отдаленных подозреваемый освободился в 2013 г. Последний раз был осужден за кражи в этом году. Суд приговорил его к исправительным работам.