Число жертв при землетрясении в Турции выросло до 12 человек, пострадавших - до 419

Число пострадавших при землетрясении увеличилось до 419 человек. 12 человек погибли, сообщили Накануне.RU в управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции. Эпицентр толчка находился в Эгейском море у побережья Сеферхизар провинции Измир. Эпицентр находился на глубине 16,5 км.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях Турции, а также на побережье Греции и Италии.

В результате землетрясения разрушены минимум шесть жилых зданий в нескольких районах Измира.