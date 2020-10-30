Глава Россетей доложил Новаку и Якушеву о готовности к зиме

Глава "Россетей" Павел Ливинский на Всероссийском совещании по о подготовке объектов электроэнергетики к отопительному сезону 2020-2021 годов доложил министру энергетики РФ Александру Новаку и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву о 100% готовности электросетевого комплекса к зимним максимумам. В рамках этого мероприятия состоялся торжественный запуск подстанции 330 кВ "Белгород" и цифрового Брянского района электрических сетей с участием губернатора Брянской области Александра Богомаза и первого заместителя губернатора Белгородской области Дениса Буцаева.

По данным Ливинского, все компании группы выполнили запланированные на период подготовки работы, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Он отметил, что на техобслуживание и ремонт в текущем году направлено порядка 70 млрд рублей. Физические объёмы работ по основным номенклатурным позициям сохранены либо увеличены, в том числе проведён ремонт 45 191 км ЛЭП 35 кВ и выше (+8% в годовом сравнении) и 613 трансформаторов (+1%). На 100% сформирован запас оборудования, обеспечена полная готовность персонала к аварийно-восстановительным работам (10 082 бригады, 50 305 человек).

Подразделения укомплектованы необходимой автомобильной и спецтехникой (24 721 единица). В резерве у электросетевых компаний – 6 014 передвижных источников питания общей мощностью 482,2 МВт. Заключено 1 565 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

"Третий год подряд улучшаются показатели надёжности "Россетей". С 2017 года продолжительность и частота прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сокращены на 60% и 28%. Количество технологических нарушений c перерывами электроснабжения потребителей уменьшено на 52%", – добавил Павел Ливинский.

Напомним, что для повышения системной надежности распределительной электросетевой инфраструктуры в 2020 году компания "Россети Урал" направила более 4 млрд рублей на техобслуживание энергообъектов и выполнение ремонтной программы. Электросетевой комплекс Свердловской, Челябинской областей и Пермского края полностью готов к зимнему максимуму нагрузок. В физическом выражении речь идёт о ремонтных работах на 10,6 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и более 2 тысяч центров питания 35-110 кВ и 6-10 кВ. Аварийный запас в компании укомплектован. С начала года в филиалах "Россети Урал" проведено 112 специализированных противоаварийных тренировок персонала по ликвидации возможных нештатных ситуаций в период предстоящего максимума нагрузок. Благодаря выполнению всех производственных планов компании "Россети Урал" уже несколько лет подряд удаётся достигать уверенных показателей снижения аварийности в электрических сетях и выдерживать скорость ликвидации технологических нарушений в пределах двух часов.



