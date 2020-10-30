Введение новой транспортной системы Челябинской агломерации отложили из-за коронавируса

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в областной закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинской агломерации. Согласно поправкам, сроки создания новой системы общественного транспорта продлены до 31 декабря 2021 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Напомним, в январе полномочия по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе были переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Запуск новой транспортной системы был запланирован на 1 января 2021 года, но из-за пандемии коронавируса и снижения количества пассажиров было невозможно корректно проанализировать пассажиропоток.

В связи с этим установлен срок окончания переходного периода до 31 декабря 2021 года включительно.

В марте 2020 года Южно-Уральский госуниверситет стал победителем аукциона на разработку и актуализацию документов транспортного планирования на территории Челябинской агломерации. В настоящий момент вуз выполняет научно-исследовательскую работу, которая определит оптимальные маршруты движения общественного транспорта в Челябинской агломерации и виды общественного транспорта, задействованные на маршрутах.

Дата введения маршрутной сети перенесена на первое полугодие 2021 года.