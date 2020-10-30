На Южном Урале будут судить экс-главу сельского поселения за превышение должностных полномочий

В Челябинской области будут судить бывшего главу Долгодеревенского сельского поселения по обвинению в превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2011 г. глава знал, что у местных жителей отсутствует право пользования земельными участками, выдал фиктивные выписки из похозяйственней книги о наличии у них прав пользования земельными участками в деревне Урефты.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд.

Кроме того, приняты меры к возвращению земельных участков муниципалитету.