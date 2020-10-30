В Челябинской области утвердили единый размер компенсации за обучение детей-инвалидов на дому

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в закон о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по компенсации затрат родителей детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Ранее финансирование компенсации затрат на обучение детей-инвалидов на дому осуществлялось в двух направлениях. Те, кто начал обучение до сентября 2016 года, получали около 10 тысяч рублей, те, кто приступил к обучению уже по федеральным государственным образовательным стандартам – более 22 тысяч рублей.

Согласно поправкам, с 1 сентября 2020 года будут применять единый размер компенсаций. В результате произойдет увеличение размера компенсации, которая будет выплачиваться родителям детей-инвалидов, обучающихся на дому, начиная с сентября текущего года.

"Размер компенсации для проживающих в городских округах и городских поселениях Челябинской области, за исключением ЗАТО, составит 22 490,42 руб.; для Озерского и Снежинского городских округов – 28 805,13 руб.; для Трехгорного городского округа – 26 591,74 руб. В сельских поселениях родители детей-инвалидов будут получать 22 490,51 руб.", - сообщил председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков.