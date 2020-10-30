Землетрясение в Эгейском море: в Измире рухнуло минимум шесть жилых зданий

Землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции. Эпицентр толчка находился в Эгейском море у побережья Сеферхизар провинции Измир. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), эпицентр находился на глубине 16,5 км.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях Турции, а также на побережье Греции и Италии.

По данным МВД Турции, в результате землетрясения разрушены минимум шесть жилых зданий в нескольких районах Измира.