Усманов пожертвовал Сардинии 500 тысяч евро на борьбу с COVID-19

Крупнейший акционер и основатель USM Holdings Алишер Усманов перевел 500 тысяч евро властям итальянского острова Сардиния на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Forbes со ссылкой на издание Tiscali.

Усманов владеет недвижимостью на острове. В письме президенту Сардинии Кристиану Солинасу миллиардер благодарит его за теплый прием, который получает "на этом прекрасном острове последние 30 лет".

По данным СМИ, Усманов жертвует Сардинии средства на борьбу с коронавирусном уже второй раз, первый взнос был в начале пандемии.

В апреле сообщалось, что акционеры холдинга USM, среди которых Алишер Усманов, а также его партнеры Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский, направят на нужды федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 2 млрд рублей.