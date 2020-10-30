30 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Кислородная станция (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Долгожданная кислородная станция прибыла в Екатеринбург. Закуплена фондом святой Екатерины для городской Скорой помощи. 

Сегодня, 30 октября в Екатеринбург доставлена кислородная станция, закупленная фондом святой Екатерины для станции Скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса, передает корреспондент Накануне.RU. Удивительно, но впервые в истории службы скорой помощи (более ста лет), у нее появится собственная станция по производству медицинского кислорода.

Финансирование поставки этой жизненно необходимой установки в размере 12 миллионов рублей осуществлено по решению учредителей фонда — генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Фонд святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев: «Я очень рад, что производители с пониманием относились к нашей просьбе, в результате чего сроки поставки станции сократились почти на месяц. Скорая помощь всегда находится на передовой медицинского фронта, но в условиях пандемии скорость реагирования и обеспечения машин всем необходимым приобретают особое значение. В каком-то смысле и медикам и больным теперь станет легче дышать».

Представители компании «ПТП «Медтехника» говорят, что монтаж и наладка очень нужного для «неотложки» оборудования начнется уже завтра с тем, чтобы в самое ближайшее время запустить его в работу.

Кислородная станция(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним. Во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле-июле 2020 года потребность екатеринбуржской Станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз из-за того, что бригады перевозили большое количество пациентов с пневмониями. Если в штатном режиме работы Станции ее годовая потребность в кислороде составляла 280 40-литровых баллонов в год, то с апреля 2020 года в связи с переводкой пациентов с COVID-19 уже израсходовано 450 таких баллонов кислорода.

Как только новая кислородная станция, подаренная благотворителями скорой помощи Екатеринбурга, заработает, потребность в кислороде будет полностью закрыта даже с учетом возможных чрезвычайных ситуаций и подъемов инфекционных заболеваний. Кроме того, сам процесс заправки машины СМП кислородом станет намного более быстрым.

Кислородная станция(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Как рассказали Накануне.RU специалисты скорой, кислородный баллон стоит в каждой машине скорой помощи. Кислород бригадам скорой помощи необходим при транспортировке больных с пневмониями при появлении у них симптомов дыхательной недостаточности, а также при использовании искусственной вентиляции легких при инфарктах, инсультах, после ДТП, при угрожающих жизни ранениях, массивных ожогах.

"Кислородная станция — это набор специального оборудования, предназначенного для производства и последующей заправки кислорода в баллоны или моноблоки, получаемого из атмосферного воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции. При необходимости, с помощью данной установки, существует возможность снабжения кислородом стационарного объекта. Адсобрционные кислородные станции компании «Провита» позволяют производить кислород соответствующий всем нормам. Данный контейнер мобильный и в короткие сроки может быть смонтирован в любом другом медицинском учреждении. Всего в Свердловской области на данный момент работает порядка 20 установок этой фирмы. Установки зарекомендовали себя, как надежное, безотказное и долговечное оборудование", - рассказал руководитель служба технического сервиса компании АО «ПТП «Медтехника» Роман Амурский.

Кислородная станция(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним, что в августе фонд передал Станции скорой помощи тридцать современных машин на базе Ford Tranzit оборудованных самой современной медицинской техникой из США, Германии, Италии, Китая и России.

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Долгожданная кислородная станция прибыла в Екатеринбург. Закуплена фондом святой Екатерины для городской Скорой помощи. 

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Теги: станция скорой помощи, кислородная станция, заправка кислородом, альтушкин, козицын, фонд святой екатерины



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