В уральском Асбесте открылся суперсовременный медицинский центр за 100 млн рублей

Сегодня, 30 октября, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько принял участие в открытии многофункционального медицинского центра в Асбесте.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, крупнейшее на территории муниципалитета частное медицинское учреждение построено за счет средств градообразующего предприятия – "Уральского асбестового горно-обогатительного комбината". Запуск центра – один из шагов по улучшению качества жизни в Асбесте в рамках работы, проводимой по поручению губернатора Евгения Куйвашева, данного во время его визита в город в 2017 году и общения с трудовым коллективом и жителями. Глава региона тогда призвал учитывать при реализации всех мероприятий запросы и потребности горожан.

В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор ПАО "Ураласбест" Юрий Козлов, глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова, заместитель председателя Свердловского заксобрания Владимир Власов и председатель Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

"Мы провели исследование проблем, которые больше всего беспокоят наших горожан. Еще недавно на первом месте были вопросы ЖКХ, сегодня акцент сменился на здоровье населения. Я рад, что в такое непростое для каждого из нас время в регионе открываются медицинские учреждения, так необходимые всему населению.

Нет сомнений, что данный центр окажет реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Я благодарю Юрия Алексеевича Козлова, коллектив "Ураласбеста" за то, что в это непростое время, комбинат понимает: город и градообразующее предприятие – это единое целое. Желаю всем здоровья", - отметил в своем выступлении Сергей Бидонько.

В новой медсанчасти работают 50 высококлассных врачей, в том числе, узких специальностей. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров, оборудованных по самому последнему слову техники, установлено новейшее японское и европейское медицинское оборудование экспертного класса.

Центр оказывает более 40 видов услуг, среди которых: педиатрия, аллергология и иммунология, гастроэнтерология и колопроктология, косметология, физиотерапия, анестезиология и реаниматология, онкология и медицинский массаж. На реализацию проекта по открытию многофункционального медицинского центра комбинат направил порядка 100 миллионов рублей.