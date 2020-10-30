30 Октября 2020
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Сергей Бидонько на открытии медцентра в Асбесте (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральском Асбесте открылся суперсовременный медицинский центр за 100 млн рублей

Сегодня, 30 октября, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько принял участие в открытии многофункционального медицинского центра в Асбесте.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, крупнейшее на территории муниципалитета частное медицинское учреждение построено за счет средств градообразующего предприятия – "Уральского асбестового горно-обогатительного комбината". Запуск центра – один из шагов по улучшению качества жизни в Асбесте в рамках работы, проводимой по поручению губернатора Евгения Куйвашева, данного во время его визита в город в 2017 году и общения с трудовым коллективом и жителями. Глава региона тогда призвал учитывать при реализации всех мероприятий запросы и потребности горожан.

В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор ПАО "Ураласбест" Юрий Козлов, глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова, заместитель председателя Свердловского заксобрания Владимир Власов и председатель Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

Сергей Бидонько на открытии медцентра в Асбесте(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Мы провели исследование проблем, которые больше всего беспокоят наших горожан. Еще недавно на первом месте были вопросы ЖКХ, сегодня акцент сменился на здоровье населения. Я рад, что в такое непростое для каждого из нас время в регионе открываются медицинские учреждения, так необходимые всему населению.

Нет сомнений, что данный центр окажет реальную помощь тем, кто в ней нуждается. Я благодарю Юрия Алексеевича Козлова, коллектив "Ураласбеста" за то, что в это непростое время, комбинат понимает: город и градообразующее предприятие – это единое целое. Желаю всем здоровья", - отметил в своем выступлении Сергей Бидонько.

Сергей Бидонько на открытии медцентра в Асбесте(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В новой медсанчасти работают 50 высококлассных врачей, в том числе, узких специальностей. На площади в 1,5 тысячи квадратных метров, оборудованных по самому последнему слову техники, установлено новейшее японское и европейское медицинское оборудование экспертного класса.

Центр оказывает более 40 видов услуг, среди которых: педиатрия, аллергология и иммунология, гастроэнтерология и колопроктология, косметология, физиотерапия, анестезиология и реаниматология, онкология и медицинский массаж. На реализацию проекта по открытию многофункционального медицинского центра комбинат направил порядка 100 миллионов рублей.

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В уральском Асбесте открылся суперсовременный медицинский центр за 100 млн рублей

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Теги: Асбест, Бидонько, медицинский центр, открытие



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