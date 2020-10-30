В Челябинской области расширили перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли поправки в закон об организации социального обслуживания граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Законопроект разработан в целях поэтапного внедрения в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Поправки в закон предусматривают корректировку, детализацию и дополнение перечня социальных услуг. Это позволит обеспечить сбалансированное социальное обслуживание и компенсировать дефицит потери самообслуживания.

"Услуги предоставляются на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также родственного ухода", – рассказал председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков.