30 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

В Челябинской области расширили перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

На заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли поправки в закон об организации социального обслуживания граждан, передает корреспондент Накануне.RU.

Законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Законопроект разработан в целях поэтапного внедрения в регионе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Поправки в закон предусматривают корректировку, детализацию и дополнение перечня социальных услуг. Это позволит обеспечить сбалансированное социальное обслуживание и компенсировать дефицит потери самообслуживания.

"Услуги предоставляются на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также родственного ухода", – рассказал председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков.

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В Челябинской области расширили перечень социальных услуг для пожилых и инвалидов

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Теги: ЗСО, законопроект, депутаты, социальное обслуживание,



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