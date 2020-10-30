В Кунгуре работницу мясокомбината раздавило упаковочным прессом

В Кунгуре СКР проводит проверку из-за гибели работницы мясокомбината. В соцсетях сообщают, что ее придавило упаковочным прессом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, сегодня утром женщина, выполняя работу на упаковочной машине, получила смертельную травму.

"В настоящее время следователями проводится осмотра места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, изымается и изучается интересующая следствием документация, назначается судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.