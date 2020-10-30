ОМОН разогнал протестующих у посольства Франции в Москве

Полиция и Росгвардия начали разгонять протестующих, которые второй день собираются у посольства Франции в Москве. Несколько десятков человек пришли к зданию на Большой Якиманке, жгли портреты президента Франции Эммануэля Макрона и выражали негодование по поводу его политики.

Между тем, к посольству продолжают приносить цветы в память о погибших накануне во время теракта в Ницце.

Недовольство мусульман в России и других странах вызвал призыв Макрона публиковать карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Французский президент считает, что это является выражением свободы слова.